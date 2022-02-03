虎年｜初三赤口凍冰冰大帽山低見5.2度　天文台料周五最低11度

送牛迎虎，市民農曆年假期在濕凍中度歲。天文台指，寒冷的冬季季候風會在未來一兩日持續影響華南沿岸，惟區內雲層轉薄，天色好轉，日夜溫差較大。今日大年初三赤口（3日）本港市區今早錄得最低11.7度，個別地區氣溫更跌穿10度，大帽山更低見5.2度。

寒冷天氣警告自1月29日發出，截至今日下午1時半，已維持近117小時。天文台預料寒冷天氣將持續多兩天，預測明早（4日）年初四市區氣溫將降至11度，復工的市民要注意保暖了。



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今早多區跌穿10度

天文台指出，寒冷冬季季候風正影響廣東，在正午時分，本港各區氣溫較昨日低兩至三度，而一道廣闊雲帶為華南帶來有雨的天氣。今早本港各區普遍寒冷，大埔、上水、元朗及港島的山頂，氣溫均跌穿10度。

本港各區今早普遍寒冷，大帽山錄得最低5.2度。(天文台網頁截圖)

年初四市區最低11度 日夜溫差大

至於本港今日下午及晚上，預測大致多雲，晚上天氣寒冷，吹和緩至清勁北風。展望未來一、兩日天色好轉，但早上寒冷，日夜溫差較大。

周五年初四（4日）為廿四節氣中的「立春」，傳統上正式踏入新一年，也是不少打工仔新年假後復工，天文台預料，未來兩天年初四及初五(4日及5日)天氣仍然寒冷，明日大致多雲，日間部分時間有陽光。市區最低氣溫料降至11度，日間最高17度，溫差達6度。

初七「人日」氣溫略升至15至18度

天文台又預料，季候風將在下週初被偏東氣流取代，屆時氣溫稍為回升，亦有幾陣雨，下周一初七「人日」氣溫略升至15至18度，但有幾陣雨。不過另一股季候風，會在下週中期影響廣東一帶，區內氣溫將再度下降，下周二及周三（8日及9日），早上最低氣溫徘徊13至14度。

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