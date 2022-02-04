虎年｜初四立春大帽山今早最低4度　周六持續寒冷市區最低12度

一年之計在於春，今日（4日）年初四亦為二十四節氣的「立春」，本港天氣仍然寒冷。天文台今早於大帽山一度錄得最低攝氏4度，預測下午部份時間有陽光，踏入虎年以來終放晴。雖然明天天色會較好，日間部份時間有陽光，不過早上仍然寒冷，最低氣溫只有12度。

天文台又預計，季候風將在下周初被偏東氣流取代，下周一（7日）年初七「人日」氣溫會稍為回升到界乎15至18度，但下周中期就會再有另一股季候風來襲，氣溫將會再度下降，料下周三（9日）最低只有13度。



▼2月4日 市民在瀝源邨檢測站排長龍等候檢測▼



+ 16

寒冷天氣警告已維持逾140小時 今早清晨寒冷

「立春」為香港帶來陽光，天文台指，寒冷的冬季季候風正影響華南，今日氣溫預料介乎11至17度。寒冷天氣警告自上月29日發出後，至今仍然生效，截至今日下午1時半，已維持逾141小時。大帽山今早清晨最低只錄得4度，大老山亦只有5.7度，昂坪、流浮山、元朗公園、荃灣可觀、山頂多處溫度亦不過於10度。

天文台預計今日本港下午部份時間有陽光，今晚大致多雲，吹和緩偏北風，初時風勢清勁。

▼2月4日 黃大仙祠重開 善信到場參拜▼



+ 3

天文台預計，冬季季候風會在明日繼續影響華南沿岸，明天早上仍然寒冷，但天色會較為好，日間部分時間有陽光，最低氣溫只有12度，最高可達18度。

今日大帽山錄得最低氣溫只有4度。（天文台圖片）

下周一「人日」氣溫可望回升 情人節前回暖

季候風預料會在下周初被偏東氣流取代，氣溫會稍微回升，下周一（7日）氣溫預計可上回15至18度，但高空擾動會為華南帶來有雨的天氣，下周幾乎每天多雲，甚至會有陣雨及薄霧。

另一股季候風會在下周中期影響廣東，氣溫會再度下降，下周二溫度再跌至13至17度，預計當日早上清涼。不過，下周中後期氣溫會逐步回升，預計2月13日氣溫將升至16至19度。