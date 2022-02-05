天文台料2.14情人節有雨　偏東氣流今晚到港　周日市區最高18度

第五波疫情嚴峻下，政府預告會收緊社交距離措施，2月14日情人節如有節目，行程或要隨新措施有更改。天文台最新9天天氣預報顯示，預計今年2月14日情人節當日，本港大致多雲，甚至有一、兩陣雨，氣溫介乎15至18度。考慮買外賣到戶外「撐枱腳」的情侶們，也要留意天氣狀況了。

送牛迎虎，過年期間本港連日天氣寒冷，今日（5日）氣溫稍微回暖，天文台於今早取消維持多天的寒冷的天氣警告。天文台預料，冬季季候會今晚會被偏東氣流取代，今晚東風增強，未來一、兩日風勢會頗大，最低氣溫徘徊14至15度，下周一(7日)初七「人日」更會有幾陣雨。



本港今日繼續受冬季季候風影響，早上仍然寒冷，不過早上有陽光，各區最低氣溫普遍都在10度以上，不過昂坪就錄得最低6.1度。天文台預料，現時影響廣東沿岸的冬季季候風會在今晚被偏東氣流取代，下午大致多雲，部份時間有陽光及乾燥，吹和緩北至東北風，今晚東風會開始增強。

清勁至強風程度的偏東氣流，會在未來一、兩日影響廣東沿岸，風勢頗大。周日(６日)大致多雲，早晚會有一兩陣微雨，氣溫介乎14至18度。至於下周一初七「人日」，氣溫略升至介乎15至18度。

下周後期氣溫將會回升 2.13最高見20度

天文台續指，高空擾動會在下周一為華南帶來有雨的天氣，將持續多雲。2月14日情人節更有一、兩陣雨。天文台又預料，一股東北季候風在下周中期影響廣東，氣溫將稍為下降，下周二（8日）氣溫最低13度，早上亦會相當清涼。但至下周後期，氣溫將會回升，甚至在下周末(13日)再現20度。