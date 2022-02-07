初七「人日」迎烈風　天文台料周末達21度　中西情人節或雨中漫步

踏入年初七「人日」，今早強烈季候風來襲，本港平均風速每小時超過40公里，陣風間中更達烈風程度。天文台預測，受偏東氣流影響，本周中後期日間氣溫逐漸回升，料周六（12日）暫別雨天，天色逐漸好轉，市區最高氣溫回升至21度。

但是，一股季候風補充會在下周初抵達廣東沿岸，天文台料最快下周日（13日）晚上氣溫下降，料中西情人節均迎來多雲而有雨的天氣，氣溫介乎15至18度，屆時街裡一對對愛人或要撐著雨傘在街上漫步了。



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周三起一連三日有雨 氣溫微微上升

本港今日天陰陰，迎來幾陣雨及薄霧，初時離岸及高地間中吹強風，今早明顯感受到風勢頗大，料今晚轉吹和緩偏北風。

天文台預測，一股東北季候風補充會在今晚抵達廣東沿岸，明早天氣仍然相當清涼，市區最低氣溫只有13度，日間部分時間天色明朗。其後受偏東氣流影響，本周中後期華南沿岸雲量仍然較多，天文台料周三起一連三日有雨，但氣溫不跌反微微上升，至周六更暫別下雨天，日間部分時間天色明朗，市區最高氣溫回升至21度。

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中西情人節迎雨天

隨著一股季候風補充會在下周初抵達廣東沿岸，該區氣溫再度下降。天文台預測，下周日日間市區仍高見19度，但再迎來雨天，晚上氣溫下降至最低16度。

下周一（14日）是西方情人節，天文台料當日繼續是陰天，初時有一兩陣雨，市區氣溫介乎15至18度；翌日則是中國情人節（即元宵節），天文台同料天色不佳，繼續迎來一兩陣雨，市民外出慶祝記得帶備雨傘了。