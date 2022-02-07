本港經歷異常溫暖及少雨一月　全月總雨量僅4.1毫米為正常值12%

本港剛經歷一個異常溫暖及少雨的一月，全月平均最低氣溫及平均氣溫分別為16.5度及18度，各較其正常值高1.9度及1.5度，分別是有紀錄以來一月份第四高及第五高。該月亦較正常少雨，全月總雨量為4.1毫米，約為正常值33.2毫米的12%。



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天文台回顧一月天氣，指月初在陽光充沛情況下，香港天文台在1月5日下午及6日下午錄得氣溫上升至23.6度，為全月最高。

隨着一股東北季候風補充抵達，一月中天氣較涼及有幾陣雨。受覆蓋廣東沿岸的雲帶影響，開始由天晴轉為大致多雲。在一股清勁至強風程度的偏東氣流影響下，本港曾多雲及部分地區能見度頗低；其後偏東氣流逐漸緩和，日間部分時間有陽光。

一道冷鋒於1月29日晚間橫過廣東沿岸地區，受其相關的冬季季候風影響，天文台發出寒冷天氣警告，年廿八（1月30日）天氣轉為寒冷及部分時間有陽光，香港天文台當日早上錄得的氣溫下降至全月最低的13.2度，寒冷天氣警告一直生效至2月5日早上才結束。

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