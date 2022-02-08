情人節有雨添涼意　天文台料2.14低見14度　翌日元宵佳節天色好轉

告別冷冰冰的農曆新年假期，本港氣溫逐漸回升。天文台預測，隨著東北季候風緩和，周末市區最高氣溫重返「2字頭」。惟季候風補充會在下周初「接力」，料下周日晚上降溫，翌日2月14日情人節，更將迎來清涼早上，並有一兩陣雨，市區料低見14度。緊隨情人節而至的元宵佳節，天文台料當日天氣好轉，日間部份時間天色明朗。



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本港今日天陰陰，日間部分時間天色明朗，市區氣溫介乎15至19度。天文台預測，東北季候風會在未來數日逐漸緩和，華南沿岸天色較為明朗，氣溫稍為回升，料周三及四（9及10日）仍有一、兩陣雨。最快周五（11日）暫別雨天，迎來短暫時間陽光，翌日市區最高氣溫達21度，再次感受到暖意。

周六及周日稍回暖最高21度

天文台預測，一股季候風補充會在下周初抵達廣東沿岸，料下周日（13日）天氣轉差，大致多雲及有幾陣雨，日間仍高見21度，但季候風來襲下，晚上氣溫下降至16度。

下周一（14日）是情人節，天文台料當日大致多雲，早上清涼及有一兩陣雨，市區最低氣溫再跌至14度，市民外出慶祝記得帶備雨傘了。情人節過後，下周二（15日）再迎來元宵佳節，天文台料早上仍有一兩陣雨，但日間部分時間天色明朗。