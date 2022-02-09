情人節遇季候風　天文台料2.14急降6度早上有雨　元宵天色明朗

天氣漸回暖，天文台料今個周末迎來陽光，市區氣溫高見攝氏21度，但一股季候風將在下周初來襲，最快下周日（13日）晚上降溫，翌日情人節（14日）早上天氣清涼及有一兩陣雨，氣溫跌至14度。不過，天公造美下，當日下午部分時間天色明朗，如計劃外出慶祝記得注意保暖了！



本港繼續天陰陰，今早大帽山低見8.2度，而大老山及昂坪亦只有9.7度。天文台預測，東北季候風會在未來兩三日逐漸緩和，料明早雖仍有一兩陣雨，但日間轉為部分時間天色明朗，其後兩日更暫別雨天，迎來陽光，周六市區最高氣溫達21度，本港終稍稍回暖。

但是，另一股季候風會在下周初抵達廣東沿岸，本港再度降溫。天文台預測，下周日（13日）有幾陣雨，日間仍高見20度，但受季候風影響，晚上氣溫下降，氣溫跌4度至16度。

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情人節將至，天文台料當日大致多雲，早上清涼及有一兩陣雨，市區最低氣溫進一步跌至14度，不過下午部分時間天色明朗，氣溫回升至18度；翌日元宵佳節（15日）部分時間天色明朗，料天氣無礙中西情人節氣氛，但計劃外出的市民要注意保暖。天文台又料，下周中期再迎雨天，市民記得常備雨傘了。