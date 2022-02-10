情人節氣溫急降市區僅14度　天文台料新界部份地區跌至寒冷水平

本港天氣近日逐步回暖，周末有望放晴，但天文台預告一道冷鋒會在下周日（13日）抵達廣東沿岸，翌日情人節市區最低氣溫料跌至攝氏14度，較前一日低6度，早上迎來一兩陣雨，部分新界地區氣溫更跌至寒冷水平。天文台料情人節及元宵節（14及15日）均感涼意，市民要在疫情下慶祝不要忘記保暖了。

天文台預測，與冷鋒相關的季候風會在下周中期被一股偏東氣流取代，料氣溫輕微回升，下周六（即二十四節氣中的「雨水」）再迎來雨天，早上仍然清涼。



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周末重回21度

華東氣壓正在上升，天文台預測影響廣東沿岸的東北季候風會逐漸被一股偏東氣流取代，同時一道雲帶正覆蓋華南，料下午短暫時間有陽光，市區最高氣溫或升至19度。隨著東北季候風會在未來一兩日逐漸緩和，本港天色好轉，氣溫稍為回升，未來兩日將迎來陽光，周六（12日）市區最高氣溫達21度，意味今個周末相對和暖。

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一道冷鋒會在下周日抵達廣東沿岸，天文台預測日間高見20度，並有幾陣雨，晚上受冷鋒影響，晚上降溫至16度。下周一是情人節，天文台料早上清涼及有一兩陣雨，市區最低氣溫進一步跌至14度，早上涼浸浸，但下午部分時間天色明朗。參考自動分區天氣預報，料當日大埔、打鼓嶺、石崗及流浮山或跌至12度。翌日元宵節亦短暫時間有陽光，相信天氣無礙節日氣氛。

天文台預測，與冷鋒相關的季候風會在下周中期被一股偏東氣流取代，料其後三天稍稍升溫，並迎來多雲有雨的天氣，但至下周六「雨水」氣溫微跌，市區氣溫介乎15至19度，早上天氣清涼。