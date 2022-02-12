冷鋒殺到周日晚降溫　天文台料情人節降至14度　下周回暖後又轉涼

近日天氣逐步回暖，今日（12日）下午大部分時間有陽光，氣溫介乎攝氏17至22度，惟和暖天氣僅持續至明日（13日）晚上，屆時會有幾陣雨，氣溫亦會降至16度。

天文台又預料，一道冷鋒明晚至下周一（14日）早上橫過廣東沿岸，區內氣溫顯著下降，亦有幾陣雨，相信情人節會轉冷，最低氣溫僅14度。翌日（15日）元宵佳節則有望回暖，當日最高氣溫可達19度。



▼ 2021年情人節 ▼



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天文台表示，本港今日下午大部分時間有陽光，晚上大致多雲，吹和緩東至東北風，和暖天氣會維持至明日下午，氣溫介乎16至20度。惟天文台預料，一道冷鋒會在明晚至下周一早上橫過廣東沿岸，區內氣溫顯著下降，亦有幾陣雨，估計下周一情人節最低氣溫僅14度，最高亦只有18度。當日有意外出慶祝的情侶要記緊帶外套，以防着涼，但防疫措施收緊下，與另一半在家「暖笠笠」過節，或許也是不錯選擇。

（天文台截圖）

天文台又指，受與冷鋒相關的東北季候風影響，下周初天色將會好轉，但早上仍然清涼，下周二元宵節的氣溫亦會稍升，介乎15至19度。其後多日的氣溫會繼續徘徊在「1字頭」，至下周五（18日）有機會再重上20度。

下周天氣亦猶如「過山車」，天文台預料，另一道冷鋒會在下周末期間影響華南，下周六（19日）預料氣溫將再次回落，翌日（20日）有可能跌至14度。另外，下周中後期廣東沿岸有雨，本港下周三（16日）起連續多日亦會有幾陣驟雨。

台灣花蓮地震 天文台接獲市民報告感震動

另外，今日凌晨台灣花蓮一帶出現的地震亦令本港出現震感，天文台表示，初步分析，凌晨12時43分，台灣發現一次5.7地震，震中位於北緯24.0度，東經122.5度附近，即花蓮之東約91公里。

天文台亦接獲數名市民報告，表示感到這次地震，震動維持數秒。初步分析顯示本港的地震烈度為修訂麥加利地震烈度表的第II (二)度，即在樓宇上層或合適位置，且在靜止中的人有感。