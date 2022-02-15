濕凍殺到　天文台料周六冷鋒到　寒冷有雨持續至下周中最低11度

今日正月十五元宵（15日）陽光普照，天文台表示，中國東南部的一道高壓脊正為廣東沿岸帶來一股偏東氣流。本港下午部份時間有陽光，今晚大致多雲，吹和緩至清勁東風。

天文台預測，本港周四（17日）起天氣轉差，迎來多雲有雨的天氣，其後一道冷鋒會在周末（19日）襲港，隨後數日持續寒冷及有雨，迎來連日濕凍天氣。天文台更進一步調低下周日（20日）氣溫預測，市區最低氣溫料降至11度，較昨日的預測再降1度。下周一凌晨打鼓嶺或再跌至8度，屆時勢需要發出寒冷天氣警告。



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今日是正月十五元宵，天氣較昨日暖，中午市區錄得20.7度，多區亦升溫至20度以上，大美督錄得最高23.7度。

和暖天氣將維持多幾天，天文台料明日部份時間有陽光，但星期四及星期五（17及18日）風勢頗大及有幾陣雨，兩日氣溫均界乎17至19度。惟周六隨冷鋒抵達廣東沿岸，天文台預料，本港氣溫將顯著下降，之後幾日將持續寒冷，加上受高空擾動影響，會多雲有雨。

（天文台網頁截圖）

寒冷兼有雨 周六起濕凍到下周三

按天文台的9天天氣預報及分區天氣預測，周日凌晨本港市區將降溫至11度，較昨天的預測再調低1度，下周一凌晨打鼓嶺更將降溫至8度，勢需發出寒冷天氣警告。

至於寒冷天氣更迎上有雨天氣，濕凍天氣將持續至下周三（23日），市區連日最低氣溫徘徊11至12度。直至下周四（24日）早上天氣仍然寒冷，但日間部份時間有陽光，最高氣溫料有17度。

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