雷雨區未來兩三小時或影響本港　天文台清晨曾發黃色暴雨警告

天文台在周四（12日）上午5時25分發出黃色暴雨警告，表示香港廣泛地區已錄得、或預料會有每小時雨量超過30毫米的大雨，且雨勢可能持續。警告至上午6時40分取消。天文台再於早上約9時發出警告，位於珠江口以西的雷雨區可能在未來兩三小時影響本港，市民應提高警覺。

天文台亦於3時07分發出新界北部水浸特別報告，指新界北部、尤其是新田及牛潭尾一帶，受大雨影響，錄得超過60毫米雨量。該報告亦於上午6時40分取消。



天文台雷達圖像顯示，周四（12日）凌晨本港廣泛地區有雨。（天文台圖片)

▼5月12日清晨，維港上空烏雲密佈▼



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▼5月11日暴雨來襲下的香港▼



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天文台凌晨發布的九天天氣預報最新版顯示，一道低壓槽會在未來兩三天於華南沿岸徘徊，該區有大雨及狂風雷暴，預測今日密雲，間中有大雨及狂風雷暴；惡劣天氣持續至明日，風勢有時疾勁。

天文台周四（12日）凌晨發布的九天天氣預報。（天文台圖片)

▼5月1日 東北季候風南下氣溫驟降▼



▼3月23日 市面有陣風及大雨▼

