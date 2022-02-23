天文台料明起放晴惟寒風未退　市區9度北區嚴寒　周五仍得12度

本港今日（23日）終於重見陽光，不過天氣仍然寒冷。天文台預測，受冬季季候風影響，未來一兩日早上仍然寒冷，明日（24日）大致天晴，不過市區料仍低見攝氏9度，而新界多區或達嚴寒程度，市民要繼續做好保暖。而周五（25日）氣溫料將回升，不過市區最低仍得12度，天氣繼續寒冷。

天文台又預料，季候風會在本周後期逐漸緩和，廣東沿岸地區普遍晴朗，氣溫逐步回升，日夜溫差較大。根據九天天氣預報，周六（26日）起回暖，市區最高氣溫重上「2字頭」達20度。



+ 9

寒冷天氣警告至今生效近120小時，而今日本港天氣繼續寒冷，今早天文台錄9.4度，新界多區包括荃灣、大埔及元朗等最低氣溫徘徊約7度，大帽山最低更只得2度。天文台指，冬季季候風正為廣東帶來寒冷的天氣；同時隨著與高空擾動相關的雨帶逐漸遠離，華南沿岸天色好轉，預料本港今日及晚上漸轉天晴，吹和緩至清勁北風。

展望未來數日大致天晴，氣溫逐步回升，日夜溫差較大。根據九天天氣預報，料明日大致天晴，早上寒冷。市區氣溫介乎9至15度，新界多區包括大埔、上水等料低見7度，而打鼓嶺更或得6度，仍達嚴寒程度，市民要繼續注意保暖。天文台料周五氣溫回升，不過早上仍然寒冷，市區最低只得12度，新界多區則低見10度。

天文台料一股偏東氣流會在下周初至中期影響華南沿岸，該區短暫時間有陽光，氣溫亦料將進一步回升。預測下周二（3月1日）起連續多日短暫時間有陽光，有一兩陣微雨及薄霧；氣溫介乎17至20度，相對濕度最高達95%，料踏入3月即春回大地，天氣溫暖、潮濕有霧。

▼2月22日 市民在寒風冷雨下排隊檢測▼



+ 11

▼2月20日本港天氣寒冷 多區氣溫跌至單位數▼

