潮濕偏東氣流下周初到港　天文台料踏入3月多雲有霧　濕度達95％

本港近日天氣回暖，不過下周或要暫別陽光。天文台預測，廣東沿岸明日（27日）持續晴朗。不過一股較潮濕的偏東氣流，會在下周逐漸影響華南沿岸，區內雲量增多及有幾陣薄霧，日間和暖。

根據天文台九天天氣預報，料踏入3月天氣漸轉不穩，下周二（3月1日）將有一、兩陣雨及薄霧；市區氣溫最高達攝氏22度。



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今早清涼市區最低錄13.6度

天文台表示，影響廣東沿岸的東北季候風正逐漸緩和。不過今早多區天氣仍然寒冷，天文台錄得最低13.6度，大埔、沙田及屯門等低見11度，而北潭涌更只得7.1度，比大帽山錄得的9.1度更低。

天文台又指，今日（26日）正午時分，本港各區氣溫普遍較昨日高二至四度，預測今日天晴下午乾燥，吹微風，天文台於早上6時亦發出黃色火災危險警告。展望明日天晴，早上仍然清涼，日間乾燥。市區氣溫料介乎15至21度，日夜溫差達6度，市民要注意保暖；而大埔、打鼓嶺、上水則料低見13度。

下周二起連續多日有雨或有薄霧

隨後兩、三天料短暫時間有陽光。天文台亦預測，下周二踏入3月起連續多日將大致多雲，有一、兩陣雨及薄霧，相對濕度更達95％，抽濕機或要出動。而屆時天氣亦和暖，氣溫再回升至介乎18至22度，上水最高氣溫更或達26度。

下周六（3月5日）為廿四節氣中的「驚蟄」，代表冬眠中的動物被春雷驚醒，民間傳統上有「打小人」的習俗。天文台料下周六短暫時間有陽光，早晚有一兩陣微雨及薄霧；天氣和暖，氣溫介乎18至22度，市民或要雨中「打小人」。

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