部份地區達28度　天文台料大陸氣流下周來襲轉涼　新界低見13度

本港今日（2日）多區「暖笠笠」，未到正午12時，濕地公園及大美督已升溫到28度，而九龍城、跑馬地等亦達27度。天文台預測，近周末仍然溫暖，但一股東北季候風會在下周一（7日）抵達華南沿岸，料迎來雨天，隨後再受乾燥的大陸氣流影響，天氣稍稍轉涼，三八婦女節市區最低氣溫降至16度，多個新界地區或再降至13度。



▼2月12日東涌觀景山機場緩跑徑櫻花盛開▼



+ 5

本港今日風勢微弱，正午時分橫瀾島的能見度維持在2000米以下，另有一股偏東氣流相關的雲帶正逐漸覆蓋廣東沿岸，下午仍然天晴溫暖，但部分地區能見度頗低。

天文台預測，未來數天仍然較為溫暖潮濕，早晚有薄霧，料明日市區輕微降溫到介乎18至22度，但周五已回升至高見25度。周六是廿四節氣中的「驚蟄」，料當日日間部分時間有陽光及溫暖，氣溫介乎18至24度，天氣繼續「暖笠笠」，最高相對濕度達95%，十分潮濕。

隨著一股東北季候風在下周初來襲，本港至少有兩日早上有一兩陣雨，為本港稍稍降溫；乾燥的大陸氣流會在隨後兩三日帶來較涼及晴朗的天氣，天文台料下周二市區低見16度，並迎來陽光，但天氣已不如本周般潮濕，漸轉乾燥，其後數天仍然有太陽，濕度再度回升。

▼2月20日本港天氣寒冷 多區氣溫跌至單位數▼

