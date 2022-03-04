周六驚蟄天文台料市區日間高見26度　下周初轉涼　兩區達寒冷水平

明日(5日)是二十四節氣中的「驚蟄」，傳統上會透過「打小人」儀式驅走瘟神，讓接下來一年諸事順利。天文台預測天氣和暖，市區最高氣溫升至26度，部份新界地區或達30度。惟政府預告今年因疫情關係，警務處及食環署將於驚蟄期間採取相應行動，呼籲巿民不要到鵝頸橋橋底進行「驚蟄打小人」活動。

隨著一股東北季候風會在下周初抵達華南沿岸，天氣逐漸轉涼，料下周二（8日）市區最低氣溫降至15度，打鼓嶺及石崗或只有12度達寒冷水平，亦變得較為乾燥；其後乾燥的大陸氣流來襲，氣溫再度回暖。



▼去年鵝頸橋橋底打小人情況▼



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本港今日天晴和暖，加上風勢微弱，在正午時分，各區氣溫較昨日高3至4度，元朗公園及濕地公園已升溫至27度，成全港最熱。

「驚蟄」日夜溫差7度

天文台預測，明日「驚蟄」日間部分時間有陽光及溫暖，市區最高氣溫達26度，但一股清勁的偏東氣流將於明晚及下周日（6日）影響本港，料明晚市區或將7度至19度，市民外出時要留意日夜溫差較大，最高相對濕度達95%。

經歷和暖一周後，天文台預料一股東北季候風會在下周一抵達華南沿岸，當日早上大致多雲及有幾陣雨，翌日雖暫別下雨天，但迎來清涼早上，市區最低氣溫料降至15度，日間陽光普照，料市區會回升至22度。

下周同時受乾燥的大陸氣流影響，天文台料下周二（8日）起天色不俗，迎來多日陽光，氣溫亦逐步回升，近下周末再度潮濕有霧。

▼2月12日沙田安景街公園十多棵櫻花已盛開▼

