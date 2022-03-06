天文台料冷鋒殺到周二低見15度　下周回暖潮濕　濕度達100%

一股清勁至強風程度的偏東氣流來襲，天文台今早一度發出強烈季候風信號，天氣變得較涼爽，其後一道冷鋒會在明早（7日）抵達華南沿岸，料天氣轉涼，周二（8日）市區最低氣溫降至15度，打鼓嶺或再跌至12度，由於連日來陽光普照，日間恢復暖意。

另一股溫暖的海洋氣流會在本周後期至下周初帶來潮濕有霧的天氣，天文台料相對濕度最高達100%。



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本港今日大致多雲，下午短暫時間有陽光及乾燥，初時離岸及高地間中吹強風，市區氣溫介乎18至23度。

明及後日氣溫會再下跌

天文台預告，一道冷鋒會在明早抵達華南沿岸，料本港大致多雲及有幾陣雨，市區最低氣溫微跌至17度，下午漸轉天晴乾燥，回升至23度；翌日市區最低氣溫再跌至15度，參考自動分區天氣預報，打鼓嶺或再跌至12度。受隨後乾燥的東北季候風影響，本周中期天色大致良好，天文台料本周持續天晴乾燥。

（天文台網站截圖）

下周氣溫會升至25度

天文台預測，一股溫暖的海洋氣流會在本周後期至下周初帶來潮濕有霧的天氣，近周末本港有薄霧；至下周初天氣進一步和暖，市區最高氣溫升至25度，部份時間有陽光，早晚潮濕有霧，相對濕度最高達100%，迎來又暖又濕的天氣。

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