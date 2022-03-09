天文台料明起日夜溫差達6度　下周後期轉多雲有雨　氣溫最高25度

本港近日天朗氣清，不過料下周天色漸轉不穩。天文台預測，乾燥的東北季候風會在明日（10日）繼續為華南帶來普遍晴朗的天氣。預料季候風會在本周後期緩和及逐漸被一股溫暖的海洋氣流所取代，下周初廣東沿岸地區潮濕有霧，雲量較多。

根據天文台九天天氣預報，料下周日（13日）起連續六日潮濕有霧，相對濕度更高達100％。而下周三（16日）起多日有雨，市民外出要帶備雨具。



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未來兩三日部份時間有陽光 日夜溫差達6度

今早（9日）天氣清涼，多區更達寒冷程度。天文台今早錄得最低15.1度，荃灣及元朗則低見約11度，大帽山只得6.7度。天文台表示，一股乾燥的東北季候風為廣東帶來普遍晴朗的天氣。正午時分，本港大部分地區的相對濕度下降至50%以下。預測本港天晴，下午非常乾燥。吹和緩至清勁偏東風。

展望未來兩三日部份時間有陽光，日間乾燥及溫暖。根據九天天氣預報，天文台料明日大致天晴，日間乾燥；市區氣溫介乎攝氏17至23度，日夜溫差達6度，市民要留意天氣變化。

下周初潮濕有霧濕度爆燈

天文台料下周初潮濕有霧，周日（13日）起大致多雲，早晚有微雨及薄霧。下周一（14日）及周二（15日）相對濕度更達100％，而氣溫亦升至最高26度。天文台料驟雨會在下周中後期影響華南地區，要暫別陽光。預測下周三（16日）起連日大致多雲，有幾陣雨，早晚有薄霧。下周四（17日）起氣溫亦回升至介乎19至25度，天氣相當溫暖。

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