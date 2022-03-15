下周日「春分」前後綿綿驟雨氣溫遞減　天文台料下周四低見15度

步入春天，本港天氣乍暖還寒。天文台今（15日）表示，較潮濕的偏東氣流會在未來數天影響華南沿岸，區內雲量較多，亦有幾陣驟雨。
天文台又預料，一道冷鋒會在下周中期抵達華南，區內天氣轉涼及有雨。至於下周日(20日)「春分」後，本港則暫別陽光，迎來驟雨天氣，而氣溫更逐步遞減轉涼，下周三（23日）及四（24日）預料降溫至17及15度，市民緊記勿將禦寒衣物太早收起。
▼3.13 不少市民到大浪灣泳灘消暑▼
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中午市區錄27度 下午炎熱
今個周末陽光充沛，天氣轉熱，雖然疫情仍然嚴峻，但仍有大批市民前住泳灘消暑。天文台表示，今日本港仍然天晴，下午炎熱，氣溫介乎21至28度，中午12時21分錄得約27度。吹微風，今晚轉吹和緩東風，星期三及星期四雲量較多，有一兩陣驟雨。隨後兩三天日即周五及周六，短暫時間有陽光及相當溫暖。
下周日「春分」有驟雨 3.24市區最低15度
天文台又預測，較潮濕的偏東氣流會在未來數天影響華南沿岸，該區雲量較多，亦有幾陣驟雨。下周日「春分」當日大致多雲，有一兩陣雨，氣溫介乎21至26度；隨後數天逐步轉涼及有雨，下周三（23日）氣溫介乎17至22度；下周四（24日）則進一步跌至15至20度，若與今日相比，9天最低氣溫可相差7度，市民緊記勿太早收起冬天衣物，外出時宜準備充足提防著涼。
▼3月上旬西貢「銀河藍眼淚」美景▼
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▼3.13 石澳泳灘人山人海▼
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