冷鋒下周中殺到　天文台料氣溫一夜跌8度　下周四市區低見15度

本港近日天氣溫暖，不過下周或再轉涼。天文台預測，一股溫暖潮濕的海洋氣流會在未來數天影響華南沿岸，該區日間相當溫暖，料周五（18日）市區氣溫或高見28度。高空擾動會在下周初為廣東帶來不穩定天氣，周日（20日）為廿四節氣中的「春分」，料周日起將6日有雨。

天文台預料，一道冷鋒會在下周中期抵達華南，該區天氣轉涼及有雨。根據9天天氣預報，料下周三（23日）起天氣轉涼，比前一日急跌8度；下周四（24日）早上清涼，氣溫或再跌至最低15度，打鼓嶺及石崗更或只得13度。



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未來數天相當溫暖

天文台表示，一股偏東氣流正影響廣東沿岸。同時，雲帶正覆蓋華南。預測本港今日（16日）大致多雲，今晚有一兩陣雨，吹和緩至清勁東風。展望未來數天日間相當溫暖，明日（17日）大致多雲，有幾陣驟雨，日間短暫時間有陽光，氣溫則或上升至介乎21至27度。天文台料周五早上有一兩陣雨及薄霧，氣溫再上升介乎最高28度，北區更或達31度。

周日春分天氣將慢慢轉暖

周日（20日）為廿四節氣中的「春分」，代表晝夜長短相同，天氣慢慢轉暖，雨水相對增多。天文台料周日大致多雲，有一兩陣驟雨，日間短暫時間有陽光，氣溫稍降至介乎21至26度，而其後連續六日亦將有雨。

下周三有冷鋒天氣轉涼

天文台料下周三（23日）將有冷鋒抵港，預測將多雲，間中有驟雨；天氣轉涼，初時局部地區有雷暴。氣溫將跌至介乎17至21度，比前一日最高25度，即料溫差達8度，市民要注意天氣變化。天文台又料下周四（24日）氣溫將進一步下降，市區介乎15至19度，打鼓嶺及石崗更或只得13度。雖然春回大地，不過乍暖還寒，市民緊記仍要注意保暖。

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