天文台料明日市區高見28度　下周三轉涼有雷暴　北區低見14度

春回大地，本港近日天氣溫暖。天文台預測，一股潮濕的海洋氣流會在未來兩三天影響華南沿岸，該區日間相當溫暖。高空擾動會在下周初為廣東帶來不穩定天氣。根據天文台９天天氣預報，料明日（18日）市區氣溫高見28度，而周日（20日）「春分」起將連續七日有雨，市民外出緊記帶備雨具。

天文台又預測，一道冷鋒會在下周中期抵達華南，該區天氣轉涼及有雨。料下周三（23日）氣溫較前一日驟降8度，下周四（24日）、五（25日）氣溫同跌至最低16度，新界多區得14至15度，或仍需穿著冬天厚衣。



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濕地公園氣溫達30.7度

今日（17日）各區天氣溫暖，截至中午12時，天文台錄得最高26.9度，元朗及上水等最高約29度，濕地公園更達30.7度。天文台指，一股潮濕的海洋氣流正影響華南沿岸，預測本港今日大致多雲，下午部份時間有陽光，晚上沿岸有霧，吹輕微至和緩偏東風。

未來兩天仍然溫暖

展望未來一兩天日間相當溫暖，明日短暫時間有陽光，早上沿岸有霧，氣溫料介乎22至28，北區或高見30度。周日是廿四節氣中的「春分」，晝夜長短相同，天文台料大致多雲，有一兩陣驟雨，日間短暫時間有陽光，晚上沿岸有薄霧，氣溫則稍降至介乎21至26度。

天文台預測，一道冷鋒會在下周中期抵達華南，該區天氣轉涼及有雨。（天文台網頁截圖）

周三冷鋒殺到氣溫急降

料下周初雲量增多及有幾陣驟雨，冷鋒或下周三「殺到」，天文台料當日多雲，間中有驟雨；天氣轉涼，初時局部地區有雷暴。氣溫則由前一日最高25度，急跌至介乎17至21度。下周四、五同樣多雲，有幾陣驟雨，早上清涼；最低氣溫為16度，打鼓嶺更或得14度。

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