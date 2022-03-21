春分過後兩道冷鋒前後腳來襲　天文台料周三急降10度　周末有雷暴

本港今日（21日）天氣和暖，元朗公園及濕地公園一度升溫至30度，但在乍暖還寒的季節，天文台預測一道冷鋒會在周三（23日）早上來襲，屆時本港顯著轉涼，初時雨勢有時頗大及有雷暴，市區最低氣溫降至17度，打鼓嶺或再降至14度；其後至周末再迎另一道冷鋒，再為本港帶來不穩定天氣。



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受一股溫暖潮濕的海洋氣流正影響，本港今早天氣和暖，在正午時分港內能見度維持在約5,000米。天文台料明日（22日）繼續多雲、沿岸有霧，亦有幾陣驟雨，但天氣仍然「暖笠笠」，市區最高氣溫達27度，上水及石崗或再升至30度。

但是，周二夜晚天氣明顯轉差，局部地區有雷暴，雨勢漸轉頻密；至周三早上料有一道冷鋒橫過沿岸地區，初時雨勢有時頗大及有雷暴，天文台料本港天氣顯著轉涼，市區氣溫較前一日跌10度至最低17度。隨後一兩日風勢頗大，間中有驟雨，料最快周五（25日）再迎有雷暴的天氣。

天文台預測，周六（26日）雖有幾陣驟雨，但天氣和暖，市區最高氣溫重返26度。不過，另一道冷鋒會在周末期間抵達華南沿岸，再度帶來不穩定天氣，天文台料當日稍後局部地區有雷暴，翌日初時雨勢有時頗大，市區最低氣溫再降至17度，亦間中有驟雨及雷暴。天文台料隨後數天仍然有雨，最快下周二（29日）有短暫陽光，至月底氣溫漸漸回升。

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