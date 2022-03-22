今早再現雲海　天文台料冷鋒明早到　顯著轉涼市區16度有驟雨雷暴

本港近日潮濕溫暖，不過乍暖還寒，天文台料冷鋒將「殺到」。天文台預測，一道冷鋒會在明早（23日）橫過廣東沿岸地區，區內將顯著轉涼，初時有大驟雨及雷暴，隨後一兩日風勢頗大，間中有驟雨。天文台預料，明日市區最低氣溫將跌至攝氏16度，打鼓嶺更或得14度。

天文台又預料，偏南氣流會在周末為廣東沿岸帶來潮濕有霧天氣，其後多日亦有驟雨雷暴。另一道冷鋒會在下周初抵達華南沿岸，並再度帶來不穩定天氣，料至下周三（30日）才可短暫時間有陽光。



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▼3月18日 本港能見度頗低▼



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天文台今早（22日）發出特別天氣提示，指一道冷鋒會在明早橫過廣東沿岸，預料本港今日稍後至明日初時，雨勢有時頗大及有雷暴，明日天氣將顯著轉涼。天文台又表示，一股潮濕海洋氣流正為廣東沿岸帶來有霧天氣。在今日中午時份，橫瀾島能見度維持在100米左右。

稍後局部地區有雷暴 雨勢漸轉頻密

天文台預測，本港今日大致多雲及沿岸有霧，亦有幾陣驟雨；稍後局部地區有雷暴，雨勢漸轉頻密，吹輕微至和緩東至東南風。展望明日顯著轉涼，密雲及有驟雨，初時雨勢有時頗大及有雷暴。氣溫則介乎16至23度，與今日最高預測最高氣溫25度相比，即或一夜跌9度，市民要注意天氣變化。

天文台料一道冷鋒會在明早（22日）橫過廣東沿岸，預料本港今日稍後至明日初時雨勢有時頗大及有雷暴，明日天氣將顯著轉涼。（天文台Facebook圖片）

▼3月16日 將軍澳黃花風鈴木盛開▼



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前台長林超英︰小心也許是今年第一場大雨

天文台解釋，冷鋒抵達之前，廣東沿岸會吹暖濕偏南風，充足水汽和能量會令大氣變得不穩定。冷鋒到達時便有機會觸發對流，若遇上高空擾動等其他有利條件，對流更會進一步發展為雷暴，雨勢會較為頻密。

前天文台台長林超英就提醒，冷鋒帶來驟雨「小心也許是今年第一場大雨，有水浸風險的地方最好檢查去水渠，移除阻塞物。」

天文台預測，一道冷鋒會在明早（23日）橫過廣東沿岸地區，該區顯著轉涼。（天文台網頁截圖）

周末另一道冷鋒將抵華南沿岸

天文台又預料，隨後一兩日天氣仍不穩，風勢頗大，間中有驟雨。而周末期間，另一道冷鋒會抵達華南沿岸，並再度帶來不穩定天氣。天文台料周日（27日）多雲，間中有驟雨及雷暴，稍後雨勢有時頗大。料要至下周三（30日）才可重見陽光，天文台料當日短暫時間有陽光，有一兩陣驟雨，氣溫介乎19至23度。

▼3月17日 天水圍公園內白色及洋紅風鈴木盛開▼

