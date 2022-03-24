周末回暖再遇冷鋒　天文台料下周初有雨低見17度　四月初始放晴

冷鋒過後，本港迎來多日陰天。天文台預測明日（25日）初時仍局部地區有雷暴，稍後驟雨逐漸減少，周末市區回暖高見25度，較早前預報輕微降溫。隨著另一道冷鋒會在下周初來襲，料下周一及二（28及29日）市區最低氣溫再跌至17度，早上返工尤其「涼浸浸」，離岸間中吹強風，間中有驟雨，外出時最好帶上外套及雨傘了。



▼3月24日本港多雲有雨 離岸及高地間中吹強風▼



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天陰有雨氣溫徘徊20度以下

一股清勁至強風程度的偏東氣流正影響廣東沿岸，同時一道雲雨帶亦覆蓋廣東，本港今日多雲、間中有雨，吹和緩至清勁偏東風，離岸及高地間中吹強風，天陰陰下大部份地區氣溫徘徊在1字頭。

周末回暖天色未見好轉

這股偏東氣流會在明日逐漸被偏南氣流取代，沿岸地區驟雨減少，周末迎來潮濕有霧的天氣，日間溫暖。天文台預測，本港明日初時局部地區有雷暴，亦有驟雨，稍後驟雨逐漸減少；至周六天氣稍稍回暖，市區最高氣溫達25度，但天色未見好轉，反之雨水逐漸增多，局部地區更有雷暴。

（天文台網站截圖）

再有冷峰抵達下周初低見17度

天文台表示，一道冷鋒會在下周日（27日）抵達華南沿岸，預告屆時將有雷雨，天氣亦變得清涼，風勢頗大。參考九天天氣預報，料下周一及二早上較清涼，市區最低氣溫降至17度，離岸風間中達6級，繼續是多雲及間中有驟雨。天文台料最快下周三（30日）才短暫時間有陽光，踏入4月天色好轉，轉為部份時間有陽光，下周末終暫別下雨天。

▼3月23日 冷鋒來襲本港迎來雷雨天▼



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▼3月15日 木棉樹開花迎春鳥▼

