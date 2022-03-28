天文台預告本周天氣反覆　明狂風雷暴周四回暖後轉涼　清明有陽光

受東北季候風及高空擾動，天文台預測明日（29日）本港將迎來幾陣狂風雷暴，市區低見17度；隨著季候風緩和，三月尾聲終於再現陽光，料天氣回暖至高見26度，上水及石崗更達30度。

另一股東北季候風近周末殺到，天文台料四月首日天氣轉涼重返17度，較前一日跌9度，其後兩日進一步降至15度，但下周初漸轉天晴，清明節迎來陽光，氣溫介乎18至25度。



▼3月24日本港多雲有雨 離岸及高地間中吹強風▼

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明日風勢仍然頗大有驟雨雷暴

本港今日受一道雨帶影響，天陰陰亦有幾陣雨，同時受東北季候風影響，風勢和緩至清勁，稍後離岸間中吹強風。天文台預測，明日風勢仍然頗大，加上高空擾動帶來驟雨及雷暴，料本港多雲及間中有驟雨，稍後有幾陣狂風雷暴，外出返工的市民要記得帶備雨傘了。

周中天氣漸好轉

隨著季候風會在本周中期緩和，本港天色逐漸好轉，氣溫略為回升。天文台料周三初時有幾陣驟雨及雷暴，但日間漸轉短暫時間有陽光，翌日更暫別雨天，天氣回暖，市區最高氣溫達26度。參考自動分區天氣預報，當日上水及石崗或再升溫至30度。

清明節和暖高見25度

不過，天氣乍暖還寒，天文台預告另一股東北季候風會在本周後期至下周初為廣東地區帶來清涼的天氣，料周五（4月1日）天氣轉涼，市區低見17度，較前一日跌9度，其後兩日繼續有幾陣驟雨，市區氣溫進一步跌至15度，打鼓嶺或再跌至12度達寒冷水平。

天文台預測，最快下周一（4月4日）迎來晴天，日間亦變得乾燥，最低相對濕度降至55%。下周二（4月5日）是清明節，料當日不會「雨紛紛」，反而部份時間有陽光，市區最高氣溫達25度。翻查資料，近年的清明節均較和暖，2015年當天更升溫至30.6度，成最熱清明節。

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