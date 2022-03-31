冷鋒明早殺到　天文台料周六最低13度新界多區寒冷　下周回暖放晴

【清明節天氣】一道冷鋒正逐漸向南移動，天文台預測會在明日（4月1日）凌晨時分橫過沿岸地區，料本港氣溫逐步下降，風勢頗大亦有雨，周末市區最低氣溫更降至13度，多區更達寒冷水平，其中大埔、打鼓嶺及石崗或只得11度。

其後受一股較乾燥的大陸氣流影響，本港下周初天色好轉，氣溫將逐步回升，料清明節（4月5日）大致天晴，下周末市區更有望高見27度。



▼3月23日 冷鋒來襲本港迎來雷雨天▼



+ 7

本港今日天氣炎熱，迎來陽光普照的天氣，在正午時份，上水、流浮山及元朗公園已升溫至約30度，而濕地公園更達31度。

不過一道冷鋒已形成，並正逐漸向南移動，預計明日凌晨時分將橫過廣東沿岸，帶來風勢頗大及間中有雨天氣，本港將明顯降溫。天文台預測，受冷鋒相關的東北季候風影響，明日大致多雲及有幾陣雨，日間仍高見22度，但氣溫將逐步下降至16度。周末期間，本港天氣更相當清涼，料市區最低氣溫進一步降至13度，市民將感受到顯著涼意。

周六大埔、打鼓嶺及石崗或降至11度

參考自動分區天氣預報，周六多區氣溫降至12度，即達寒冷程度，而大埔、打鼓嶺及石崗或只得11度，日夜溫差只有約3、4度，市民外出要注意保暖了。

受較乾燥的大陸氣流影響，天文台預測下周日（4月3日）初時仍相當清涼及有一兩陣雨，市區最低只有14度，但日間漸轉天晴乾燥，最高氣溫料回升至「2字頭」，其後數天均迎來好天氣，但要留意日夜溫差較大。

清明節大致天晴乾燥 最高24度

下周二是清明節，天文台預測當日大致天晴及日間乾燥，其後數天仍然陽光普照，天氣亦逐步回暖，料下周四至六市區最高氣溫達27度。

▼3月22日 維港下午被一片海霧籠罩▼

