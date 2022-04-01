四月首天迎濕涼天氣　天文台料明低見13度　下周升溫至28度轉炎熱

踏入四月首天，受東北季候風影響，本港天氣顯著轉涼，今早各區氣溫普遍較昨日低約6度。天文台預測，明日（2日）相當清涼、風勢頗大，市區最低氣溫進一步降至13度，大埔、打鼓嶺及石崗或只有11度。

但是，其後受較乾燥的大陸氣流影響，本港天色逐漸好轉，料清明節（5日）當日天晴乾燥，近周末市區最高氣溫回升至28度，迎來炎熱天氣。



▼三月尾聲本港迎來晴天▼



濕地公園昨錄32.7度

本港昨經歷炎熱的一天，部份地區升溫至30度或以上，其中濕地公園更錄得32.7度接近酷熱水平，但受東北季候風影響，今日感受到明顯涼意，料晚上市區氣溫下降至約16度，新界再低一兩度。

市區明降至13度

天文台預測，明日更感清涼，市區最低氣溫降至13度，初時離岸吹強風，同時一道雲帶會帶來有雨的天氣，料涼浸浸的天氣持續至周日（3日）早上。參考自動分區天氣預報，明日多區錄得12度，即達寒冷水平，三區更只得11度。

▼3月29日 天氣轉涼市門出門要添衣▼



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下周一連七日有陽光

受較乾燥的大陸氣流影響，天文台預測下周日日間漸轉天晴乾燥，市區最高氣溫回升至20度，料下個星期持續迎來好天氣，清明節當日維持天晴乾燥，市區氣溫介乎18至25度。天文台料本港逐漸回暖，下周四及五市區最高氣溫更達28度，天氣炎熱又乾燥，下周末繼續有陽光，暫別灰沉沉的下雨天。

4月至6月氣溫或偏高、雨量或偏少

此外，天文台昨更新4月至6月季度預報，預測受全球暖化和本地城市化的影響，香港氣溫有明顯長期上升趨勢，溫度出現正常至偏高情況的機會一般較高，世界各地大部份氣候模式亦預測今年4月至6月華南的溫度正常至偏高。

世界各地的氣候模式普遍預測今年4月至6月輸送到華南沿岸的水汽較少，天文台料香港雨量正常至偏少的機會較高，仍有機會受暴雨影響，市民應為雨季作好準備。

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