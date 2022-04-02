冷鋒來襲氣溫急降　市區今早最低14.4度　料周日重見陽光最高20度

本港近日天氣不穩，隨冷鋒來襲，本港市區今早（2日）錄得14.4度，普遍地區氣溫較昨日（1日）低5至7度不等。大老山及大帽山更降溫至個位數，分別錄得最低8.4度及6度。

天文台預測，受東北季候風影響，周末期間廣東沿岸天氣清涼及風勢頗大，加上一道廣闊雲帶會在今日帶來有雨天氣。受較乾燥的大陸氣流影響，天文台預料，明日華南地區天色好轉，隨後數日天晴乾燥，氣溫逐漸回升。

根據天文台九天天氣預報，預測明日（3日）本港能重見陽光，不過早上仍然清涼，氣溫介乎14至20度。



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今早本港氣溫明顯轉涼，早上部份地區錄得數毫米雨量。天文台預測本港今日多雲，有幾陣驟雨，天氣清涼，吹和緩至清勁北風，初時離岸及高地吹強風。本地普遍地區，氣溫明顯較昨日低5至7度，市區今早最低錄得14.4度，大埔及西貢降至13度。

另外，天文台於今日凌晨4時45分發出強烈季候風信號。

下周二清明節料最高25度

展望未來數天，天文台預料本港明日（3日）天色好轉，早上仍然清涼，氣溫介乎14至20度。受乾燥大陸氣流影響，未來數天華南地區轉晴，天晴乾燥，氣溫逐漸回升。

根據天文台九天天氣預報，下周二清明節（5日）當天不會雨紛紛，將天晴乾燥，氣溫介乎17至25度。隨後氣溫將進一步上升，下周四（7日）起天氣大致天晴，日間炎熱及乾燥，氣溫亦將回升至20度，最高氣溫更預料達28度。

（天文台網頁）

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