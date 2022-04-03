天文台預告本周溫差大　周末炎熱高達28度　4.7派消費券天氣晴

告別陰晴不定的一周，本港終於放晴。乾燥的東北季候風今日（3日）帶來普遍晴朗的天氣，相對濕度也大幅回落。周二是清明節（5日），天文台預測當日天晴乾燥，市區氣溫介乎17至25度，其後數天氣溫繼續回升，近周末天氣炎熱，市區最高氣溫達28度，部分新界地區或再升至30度，但要留意日夜溫差可達8度，外出時最好帶上薄外套了。



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本港今日陽光普照，正午時分本港大部分地區的相對濕度普遍下降至40%或以下，料下午非常乾燥，今晚東風增強。

天文台預測，乾燥的大陸氣流會在未來數天為華南地區帶來普遍晴朗的天氣，料明日最低相對濕度跌至45%，翌日清明節繼續天晴乾燥，市區氣溫介乎17至25度，沒有迎來「雨紛紛」的天氣。

日夜溫差可達8度 打鼓嶺溫差更達12度

清明過後，天文台料氣溫繼續回升，周四至六均迎來炎熱天氣，市區最高氣溫達28度，暑氣漸增。參考自動分區天氣預報，料周六上水、打鼓嶺及石崗最高氣溫達30度，日夜溫差較大，其中打鼓嶺或可相差12度。天文台料隨後數天仍然有陽光，終可暫時告別下雨天。

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