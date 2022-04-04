清明節｜天文台料極乾燥　周四起持續炎熱　下周初新界隨時三字頭

明日（5日）是清明節，天文台預測將迎來晴天，市區最高氣溫達26度，相對濕度降至45%，天氣十分乾燥，料隨後數天氣溫繼續回升，周四（7日）起一連六日天氣炎熱，下周二（12日）市區更高見29度，上水或再升至31度，暑氣漸現。



▼2021年清明節市民上山祭祖▼



乾燥的東北季候風影響，為本港帶來普遍晴朗的天氣，日間非常乾燥。天文台預測，明日清明節繼續迎來晴天，市區氣溫介乎18至26度，最低相對濕度只有45%，計劃上山掃墓的市民除了要留意限聚令，還記得不要留下火種，以免釀成山火。

翻查天文台資料，過去五年的清明節市區最高氣溫介乎約24至26度，而最熱的清明節則是2015年，最高錄得30.6度。

由於乾燥的大陸氣流會在未來數天持續為華南地區帶來普遍晴朗的天氣，氣溫逐漸回升。天文台預測，周四起天氣漸轉炎熱，市區最高氣溫升至28度，同時日夜溫差較大，一日內氣溫相差8度，隨後數天日間持續炎熱，料下周二市區最高氣溫更達29度。參考自動分區天氣預報，下周二打鼓嶺、流浮山及石崗升至30度，上水更達31度。

▼3月17日 天水圍公園內白色及洋紅風鈴木盛開▼

