天文台料炎熱天氣持續　下周初市區高見29度　一區或接近酷熱水平

受乾燥的大陸氣流影響，本港持續炎熱，迎來多日晴朗天氣，料市區日夜溫差可達8度，外出時最好常備外套。天文台預測，下周初市區進一步升溫至29度，上水或更達32度，接近酷熱水平，但其後數天料有一兩陣驟雨，為本港輕微降溫。



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乾燥的大陸氣流正為華南帶來普遍晴朗的天氣，正午時分本港多處地區的相對濕度下降至約60%，上水、大美督、元朗公園、濕地公園等已率先升溫至28度，料今日繼續是晴天，下午更變得炎熱，吹輕微至和緩偏東風。

天文台預測，本周至下周初持續有陽光，一連四日市區最高氣溫達28度，天氣炎熱又乾燥，日夜溫差頗大，部分日子一日間可相差8度。

天文台料下周一及二（11及12日）市區最高氣溫進一步升至29度。參考自動分區天氣預報，部分新界地區或升溫至3字頭，其中上水更達32度，接近酷熱水平。

不過，天文台預測下周三起陽光漸減，當日初時部分地區能見度較低，稍後有一兩陣驟雨，翌日更暫別陽光，市區氣溫介乎21至25度，為本港稍稍降溫，至本月中再迎來有陽光的天氣。

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