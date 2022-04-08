乾燥大陸氣流帶來乾燥晴天　今午上水31.2度　復活節假期晴朗溫暖

【復活節天氣】乾燥的大陸氣流正為華南帶來普遍晴朗的天氣。天文台表示，本港地區今日大致天晴，預測下午炎熱，非常乾燥。最高氣溫約28度，吹輕微至和緩偏東風。直至中午，本港部份地區最高氣溫已升穿「3字頭」達30度或以上，包括上水、濕地公園、元朗公園、大隴，其中上水最高氣溫達31.2度。

天文台展望未來數天持續天晴，日間炎熱乾燥，下周中期雖有幾陣驟雨。不過一連4天的復活節假期(15日起)會再次轉晴，溫暖有陽光，最高27度。



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天文台表示，乾燥的大陸氣流正為華南帶來普遍晴朗天氣。在正午時分，本港多處地區氣溫接近28度，相對濕度則下降至百分之四十以下。

天文台預料，一股乾燥大陸氣流會在周末期間持續影響華南地區，令區內普遍晴朗，周六及周日（9及10日）日間炎熱，氣溫介乎20至28度。下周一及周二（11及12日）廣東沿岸風勢微弱，能見度較低。

一股東北季候風會在下周中期抵達沿岸地區，天文台預料，區內雲量增多及有幾陣驟雨，下周三及周四（13及14日）溫度會維持「2字頭」，下周三晚開始有驟雨。

復活節假期天晴 外出須注意防疫

下周五（15日）起將為一連4天的復活節假期，天文台9天天氣預報顯示，長假期間首3天都會天晴乾燥，最高氣溫有27度。市民出行或會增加，不過政府呼籲疫情未算受控，要小心注意避免不必要的人群聚集。政府亦尚未放寬社交距離措施，市民屆時外出要注意防疫。

（天文台網站截圖）

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此外，位於西北太平洋的熱帶氣旋馬勒卡會在未來數日橫過菲律賓以東海域，並逐漸增強，隨後大致移向日本以南海域。

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