復活節｜天文台料四日長假有陽光　多區今午30度　復課初期要帶遮

天氣熱辣辣，九龍城、黃大仙、跑馬地、將軍澳等地區在中午時分已升溫至約30度。明日（15日）起將迎來一連四日的復活節假期，天文台料日日有陽光，但受到一股清勁至強風程度的東北季候風影響，假期尾聲市區最低氣溫降至1字頭，日夜溫差可達7度。

隨著一道廣闊雲帶將於下周初至中期覆蓋華南，天文台預測最快下周三（20日）有驟雨，但近下周末再度放晴，市區最高溫重返29度。



▼4月11日天氣炎熱 天文台總部錄得30.3度▼

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九龍城、黃大仙、跑馬地、將軍澳30度以上

高空反氣旋正為廣東帶來普遍晴朗的天氣，在陽光普照下，中午部分地區氣溫達30度或以上，包括九龍城、黃大仙、跑馬地、將軍澳、大美督、濕地公園，其中橫瀾島更達31.5度，而紫外線指數亦達甚高水平，市民要注意做好防曬了。

截至下午12時40分，濕地公園、跑馬地、橫欄島已升溫至約31度。（天文台網站截圖）

復活節假期炎熱、乾燥、有陽光

明日將展開一連四日復活節假期，天文台預測明日日間仍然炎熱及乾燥，市區最高氣溫達28度，連日來均迎來陽光。隨著一股清勁至強風程度的東北季候風會在復活節假期影響廣東沿岸，而受季候風補充影響，廣東下週初氣溫稍低，令本港稍稍降溫，料假期最後一日市區最低氣溫降至19度。

下周二復課部份時間有陽光 翌日起有幾陣驟雨

假期過後，學校最早下周二（19日）起復課。天文台預測，當日仍部份時間有陽光，但料一道廣闊雲帶將於下周初至中期覆蓋華南，最快下周三為本港帶來幾陣驟雨，下雨天料持續兩天，將回校上課的學生哥記得帶上雨傘。天文台又料下周末再暫別雨天，市區最高氣溫重返29度，上水或再升溫至33度。

此外，在正午12時，強颱風馬勒卡集結在硫黃島之西南約500公里，預料向東北偏北移動，時速約25公里，橫過西北太平洋。天文台料馬勒卡正移向日本以南海域，周六（16日）才稍減弱成颱風，翌日再降級成溫帶氣旋。