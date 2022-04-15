復活節假首日迎強烈季候風　天文台料假後有雨　下周末回暖達30度

踏入復活節假期首日，迎來一股清勁至強風程度的東北季候風。天文台預測四日假期均有好天氣，周末期間沿岸地區風勢頗大。隨著一道廣闊雲帶會在下周中期覆蓋華南，本港最快下周三（20日）有幾陣驟雨，但其後受偏南氣流影響，氣溫逐步回升，4月24日市區最高氣溫或達30度。



▼4月5日 市民趁假期到長洲遊玩▼



+ 8

強烈季候風信號現正生效，料本港吹偏東強風，平均風速每小時超過40公里，陣風間中達烈風程度。在正午時分，本港多處地區相對濕度下降至約60%，料下午繼續大致天晴。

天文台預測，餘下三日假期仍有陽光，市區高見26度，而東北季候風亦會在未來數日影響本港，周末期間風勢頗大，離岸及高地吹強風。

（天文台網站截圖）

復課翌日有驟雨

一道廣闊雲帶會在下周中期覆蓋華南，該區有幾陣驟雨。學校最快下周二（19日）復課，天文台料當日部分時間有陽光，市區最低氣溫降至19度，翌日暫別陽光，迎來大致多雲及有幾陣驟雨的天氣。

其後受偏南氣流影響，下周後期本港漸轉天氣炎熱。天文台預測，下周五（22日）再次告別雨天，氣溫逐步回升，周日進一步升溫至30度，天氣炎熱，亦有一兩陣驟雨，最高相對濕度達95%。

此外，天文台預測，強颱風馬勒卡將於今日減弱成颱風，會在今明兩日橫過西北太平洋，並移向日本以南海域，料明日已降級成溫帶氣旋。

▼4月5日 下城門水塘存水低至見底▼

