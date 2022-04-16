復活節｜強烈季候風信號生效　風勢頗大　天文台料下周二最低19度

【復活節天氣】復活節長假踏入第二天，季候風為本港帶來稍涼天氣。天文台指，一股達強風程度的東北季候風正影響廣東沿岸，未來兩三日影響廣東，周末期間沿岸地區風勢頗大。天文台今早（16日）11時半，在市區錄得約22.2度，本港普遍地區氣溫較昨天（15日）同時段低於3至4度。

天文台已發出強烈季候風信號，預料本港吹偏東強風，平均風速每小時超過四十公里，陣風間中達烈風程度。預測今日大致多雲，下午乾燥，吹清勁東風，離岸及高地吹強風。



天文台又預料，一道廣闊雲帶會在下周中期覆蓋華南，下周三（20日）起有幾陣驟雨，而受偏南氣流影響，下周後期廣東地區天氣炎熱，最高氣溫可達29至30度。



▼4.15 復活節長假首天市民到戶外享受陽光▼



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一連4天的復活節長假踏入第2天，本港今日天氣多雲，暫告別陽光，中午時分氣溫亦明顯較昨日低，天文台預料今日氣溫介乎21至25度。天文台指，一股達強風程度的東北季候風正影響廣東沿岸，故周末期間沿岸地區風勢頗大。

(天文台網頁截圖)

下周二學校復課日氣溫介乎19至25度

至於明日預測亦大致多雲，天文台預料明日初時風勢頗大，氣溫介乎21至25度，要到下周一及周二（18及19日）部份時間會有陽光。學校最快下周二復課，天文台又預測，下周二市區最低氣溫將降至19度，但在下周後期氣溫將會再次回升，下周日（24日）最高氣溫達至30度。

(天文台網頁截圖)

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