明起一連3日有驟雨　濕度可達95%　預測勞動節連假前夕高見32度

本港天氣愈趨炎熱，今日（23日）中午，本港多區錄得29度以上高溫，當中上水最炎熱，氣溫高達31度。天文台預測，一股潮濕的偏南氣流會在未來數天影響廣東，本港明日（24日）起，一連三日有幾陣驟雨，濕度最高可達95%，至下周初可再見陽光，惟天氣亦會更炎熱，下周五（29日）或高見32度，有機會創今年新高。

4月30日至5月2日，是打工仔期待的勞動節三日連假，天文台預料五一勞動節當日會有幾陣驟雨，氣溫則較早前的估算稍為下跌，但仍可高見29度，隨後的一日補假（5月2日）則會多雲，亦會繼續有驟雨，氣溫亦會再進一步回落，市民外出遊玩記得要帶遮，以免變「落湯雞」。



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天文台表示，一股潮濕偏南氣流正為廣東帶來驟雨，本港今日（23日）早上有霧，橫瀾島的能見度降至500米以下，至中午時分，能見度已提升至1000米左右，但仍然有霧，預料今日部分時間有陽光，有一兩陣驟雨。沿岸有霧。下午短暫時間有陽光。今晚多雲，吹輕微至和緩偏南風。

截至中午12時，本港多區錄得29度以上高溫，當中上水更是多區之冠，達31度，其次則是石崗和赤鱲角，同樣錄得30度高溫，而長洲、坪洲、屯門、尖沙咀天文台、將軍澳、沙田、打鼓嶺則錄得29度，天氣持續「熱焫焫。」

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天文台預料，潮濕的偏南氣流會在未來兩三天影響廣東，該區有幾陣驟雨，本港亦受到影響，本港明日（24日）會有驟雨，初時沿岸亦會有霧，但仍有部分時間有陽光，氣溫介乎24度至30度，濕度最高可達95%，非常潮濕。隨後的兩日，即下周一（25日）和下周二（26日）亦會繼續有驟雨，最高氣溫亦可達30度。

（天文台截圖）

不過，隨着高空反氣旋逐漸增強，下週中至後期華南沿岸地區普遍晴朗及炎熱，預料大致天晴，亦愈趨炎熱，下周三（27日）至下周六（30日）最高氣溫可達32度，有機會打破上周一（11日）錄得今年至今的最高氣溫30.3度。

至於打工仔期待的五一勞動節三日連假，天文台預料，勞動節當日（5月1日）有幾陣驟雨，僅部分時間有陽光，但氣溫較昨日的估算稍為下調，預料會介乎24至29度，但仍然熱焫焫，隨後的周一補假，會繼續有驟雨，但預料未能見到太陽，氣溫亦會進一步回落至23至27度，亦即與連假前夕最高可相差9度，氣溫猶如「過山車」一樣。