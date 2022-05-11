強雨區移近放飯要帶遮！　天文台料中午雨勢較大　澳門發紅雨警告

一道活躍低壓槽正為廣東沿岸帶來驟雨及雷暴，本港周邊地區昨晚（10日）宣布停課安排，包括澳門、珠海、廣州及佛山等。本港今早（11日）多區錄得超過20毫米雨量，而西貢區更錄得超過70毫米。

天文台署理助理台長鄭元中在電台節目中表示，一道強雨區正由西南面移近本港，預測中午前後雨勢可能較大，期望在放工時間雨勢會減弱。

上班一族午飯時間記緊要帶備雨具，DSE考生於中午完成今日考試後，亦要注意雨勢，以免變「落湯雞」。

至於澳門氣象局則於上午11時40分發出紅色暴雨警告信號，預料雨勢將會維持，低窪地區有水浸。



預料雨勢將會維持。低窪地區有水浸。



▼5月11日暴雨來襲下的香港▼



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鄭元中今早在商台節目表示，現時有南北兩道冷暖氣團在華南沿岸相遇形成低壓槽，令附近一帶驟雨增多，本港今早多區有約20毫米雨量，部份地區高達50毫米。鄭稱，今早有一道強雨區正由西南面移近本港，預料中午時段雨勢可能較大，提醒市民應留意天氣，按情況帶備雨具。

天文台上午11時15分發出特別天氣提示，活躍低壓槽持續影響本港，預料中午前後雨勢可能較大，呼籲市民應留意天氣變化。

天文台︰雨區影響不同地區的時間有別

至於澳門及珠海因應雨勢預測，提早宣布停課安排。鄭解釋，雨區影響不同地區的時間有別，因今次雨勢由西南向東北移動，而珠海及澳門正正位於珠江口西面，因此較早受影響，又預料下周初雨勢會減弱，氣溫亦會同時下降。

澳門早上11時40分發出紅雨警告

澳門地球物理暨氣象局今早11時40分發出紅色暴雨警告信號，代表該局預測澳門廣泛地區一小時降雨量將達到約50毫米，或過去一小時已達50毫米，該局預料預料雨勢將會維持，低窪地區有水浸。

（澳門氣象局網頁截圖）

▼5月1日 東北季候風南下氣溫驟降▼

