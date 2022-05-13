暴雨｜天文台改發紅色暴雨警告　港島及九龍雨勢較大

天文台今日（13日）清晨3時55分發出黃色暴雨警告，不足24小時內第三次發出黃色暴雨警告，並在4時25分改發今年首個紅色暴雨警告。



▼5月13日 深夜暴雨警告下街頭冷清▼



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暴雨警告信號現時為紅色，表示香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過50毫米的大雨，且雨勢可能持續。

天文台發提示指，港島南區及港島中西區的雨勢特別大，並已錄得或預料會有每小時雨量超過70毫米的大雨，有可能出現嚴重水浸。從天文台的雨量圖可見，大嶼山及港島一帶雨勢先較大，雨帶然後向北移，集中在港島北和九龍一帶。

（天文台網頁）

天文台在昨日凌晨5時25分發出黃色暴雨警告，是今年首個暴雨警告信號，上午6時40分取消；天文台再於中午12時10分第二次發出黃色暴雨警告，直至晚上10時45分取消 。

天文台九天天氣預告。

▼5月12日 暴雨警告下橫風橫雨▼

