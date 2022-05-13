暴雨｜天文台改發紅色暴雨警告　港島將軍澳錄得逾70毫米雨量

天文台今日（13日）清晨3時55分發出黃色暴雨警告，不足24小時內第三次發出黃色暴雨警告，並在4時25分改發今年首個紅色暴雨警告。



教育局5時30分發出特別報告，由於紅色暴雨警告信號現正生效，所有上午校及全日制學校今日停課。學校應實施應急措施並安排人手照顧可能返抵學校的學生，同時在安全情況下，方可讓學生回家。



▼5月13日 深夜暴雨警告下街頭冷清▼



+ 4

暴雨警告信號為紅色，表示香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過50毫米的大雨，且雨勢可能持續。

天文台表示，本港今早多處地區錄得超過50毫米雨量，而港島及將軍澳更錄得超過70毫米雨量，展望周末期間仍然間中有大驟雨，雨勢星期一逐漸減弱。

天文台昨日凌晨5時25分發出黃色暴雨警告，是今年首個暴雨警告信號，上午6時40分取消；天文台再於中午12時10分第二次發出黃色暴雨警告，直至晚上10時45分取消 。

天文台九天天氣預告。

▼5月12日 暴雨警告下橫風橫雨▼

