暴雨｜天文台改發紅色暴雨警告 港島將軍澳錄得逾70毫米雨量
撰文：蕭通
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天文台今日（13日）清晨3時55分發出黃色暴雨警告，不足24小時內第三次發出黃色暴雨警告，並在4時25分改發今年首個紅色暴雨警告。
教育局5時30分發出特別報告，由於紅色暴雨警告信號現正生效，所有上午校及全日制學校今日停課。學校應實施應急措施並安排人手照顧可能返抵學校的學生，同時在安全情況下，方可讓學生回家。
▼5月13日 深夜暴雨警告下街頭冷清▼
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暴雨警告信號為紅色，表示香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過50毫米的大雨，且雨勢可能持續。
天文台表示，本港今早多處地區錄得超過50毫米雨量，而港島及將軍澳更錄得超過70毫米雨量，展望周末期間仍然間中有大驟雨，雨勢星期一逐漸減弱。
天文台昨日凌晨5時25分發出黃色暴雨警告，是今年首個暴雨警告信號，上午6時40分取消；天文台再於中午12時10分第二次發出黃色暴雨警告，直至晚上10時45分取消 。
▼5月12日 暴雨警告下橫風橫雨▼
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