季候風殺到　下周一或急降7度　5.19酒吧停業四月重開遇不穩天氣

本港近日天氣不穩，天文台今日（13日）清晨時分發出今年首個紅色暴雨警告，歷時近三小時，料這道活躍低壓槽，會繼續在未來一兩天於華南沿岸徘徊，周末短假期仍有驟雨及雷暴，計劃行山郊遊的市民或要改期了。

一股東北季候風將在下周日（15日）「接力」抵達廣東沿岸，氣溫逐步下降，翌日市區最低氣溫再跌至19度，較前一日跌7度。天文台預料，下周中期將再迎陽光，但另一道廣闊低壓槽其後「殺到」，下周四（19日）起放寬第二階段社交距離措施，料再迎來不穩定天氣，多日有驟雨，市民外出時最好常備雨傘。



一道活躍低壓槽連日來為本港帶來狂風雷暴，昨日及今日分別迎來黃雨及紅雨，要外出上工上學的市民也顯得狼狽。天文台表示，今日多雲有驟雨及幾陣狂風雷暴，吹和緩至清勁西南風，氣溫介乎24至27度。

周日東鐵過海段通車遇大風大雨

天文台預測，活躍低壓槽在未來一兩天繼續於華南沿岸徘徊，料明日（14日）仍有驟雨及幾陣雷暴，驟雨有時較為頻密；而後日（15日）則是東鐵過海段通車日，料當日天氣不穩，雨勢有時頗大，加上一股東北季候風將在當日抵達廣東沿岸，屆時風勢也會頗大，離岸間中吹強風，大雨大風夾擊下，氣溫逐步下降，市區低見21度。

天文台料下周一（16日）稍後驟雨減少，市區最低氣溫進一步下降至19度。參考自動分區天氣預報，當日打鼓嶺、石崗、流浮山及長洲或跌至17度。

▼5月12日 暴雨警告下橫風橫雨▼



+ 3

下周後期繼續天氣不穩

隨低壓槽遠離沿岸地區，下周初至中期天氣逐漸好轉。天文台預測，最快下周二（17日）迎來晴天，有陽光的天氣持續至下周四，即第二階段社交距離措施放寬首日，當日市區最高氣溫達28度。但是，另一道廣闊低壓槽會在下周後期為南海北部帶來不穩定天氣，當日開始有一兩陣驟雨，有雨的天氣將持續至下周末，市區氣溫維持23至28度。

▼5月11日 暴雨來襲下的香港▼

