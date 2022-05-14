不穩天氣持續至下周一　天文台料下周二有陽光　下周後期再迎雷雨

本港經歷連日大雨，天文台預料不穩天氣將維持到下周一（16日）。明日(15日)東鐵過海段通車，天文台預料明日間中有驟雨及幾陣雷暴，初時雨勢較為頻密，市民若想趁假日，遊車河甚至搶搭頭班車，就要注意或有大雨。

天文台又預測，最快周二（17日）終於能見到陽光，下周中期天氣逐漸好轉，惟預料將有另一道廣闊低壓槽會在下週後期為南海北部帶來不穩定天氣。下周五（19日）起，料再遇雷雨天氣，市民記謹隨時帶備雨具。

另外，天文台預計一股東北季候風將在星期日抵達廣東沿岸，該區風勢頗大，氣溫逐步下降，下周一（16日）最低氣溫跌至攝氏19度。



▼5月13日 暴雨警告下馬路現積水▼



+ 4

低壓槽今明兩日帶來不穩定天氣

經歷連續數日豪雨，天文台過去曾先後發出黃雨、紅雨警告信號，昨日全港學校亦因此停課，市民或已厭倦濕𣲷𣲷天氣。天文台預料，一道低壓槽會在今明兩日，於華南沿岸及南海北部徘徊，為區內帶來不穩定天氣，預料連日落雨的情況，將持續到下周一，而明日（15日）更可能伴隨幾陣風雷暴，初時雨勢有時頗大，氣溫逐步下降。

明日有狂風暴雨氣溫降

明日是港鐵東鐵線過海段通車日子，鐵路迷已蓄勢待發，通宵等候搶乘頭班車。可惜天公不做美，天文台預料一股東北季候風將在明日抵達廣東沿岸，區內風勢頗大，加上有驟雨及雷暴，氣溫更會逐步下降，最低氣溫跌至攝氏21度。故鐵路迷記緊穿上外套，找個有蓋遮頭的位置守候，以免濕身及著涼。

未來九天天氣預報。（天文台）

下周二部份時間有陽光 維持三日後再遇雷雨

天文台預計，隨著低壓槽遠離沿岸地區，下周初至中期天氣逐漸好轉，但預料另一道廣闊低壓槽會在下周後期，為南海北部帶來不穩定天氣。下周二部份時間有陽光，日間大致天晴。

港府將於下周四（19日）起，進一步放寬社交距離措施，酒吧等處所可以重開。不過天文台預料，下周五（20日）起又遇雨天，周五有一兩陣驟雨，下周六及周日（21及22日）局部地區有雷暴。

未來九天相對濕度預測。（天文台）

周一跌至19°C 之後逐步回升

氣溫方面，天文台預料明日起氣溫下跌，至周一更跌至最低攝氏19度，之後逐步回升，最高氣溫將在下周三回升至攝氏27度。因為連日有雨，本港相對濕度將持續偏高，即使下周將放晴數日，但相對濕度仍介乎60%至95%之間，市民洗衫或需要更多時間晾乾。

▼5月13日 DSE考生在暴雨警告下到試場應試▼

