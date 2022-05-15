季候風來襲　天文台料周一稍降溫跌穿20度　周末天氣不穩再迎雷暴

連日大雨過後，華南的東北季候風亦正逐漸向南擴展，今日晚間抵達沿岸地區。天文台預測，明日（16日）天氣稍涼及有幾陣驟雨，市區最低氣溫降至19度，打鼓嶺或進一步跌至17度。

天文台預告，本周中期天色好轉，部分時間有陽光；惟一道廣闊低壓槽會在本周後期帶來不穩定天氣，料周四（19日）（即第二階段社交距離放寬首日）再有驟雨，周末更局部地區有雷暴，但市區最高氣溫達28度，即達「炎熱」水平。



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本港今日（15日）繼續天陰陰，亦有幾陣驟雨，市區氣溫介乎21至25度，加上一股清勁至強風程度的偏東氣流正影響廣東沿岸，本港吹和緩至清勁東至東北風，離岸間中吹強風。

天文台表示，華南的東北季候風正逐漸向南擴展，預料會在晚間抵達沿岸地區，料明日帶來稍涼天氣，亦伴隨幾陣驟雨，市區最低氣溫降至19度。參考自動分區天氣預報，明日多區降至18度，而打鼓嶺更只得17度。

受乾燥的大陸氣流影響，本港最快周二（17日）暫別下雨天，天色好轉，有陽光的天氣料持續至周末。不過，另一道廣闊低壓槽會在本周後期為南海北部及廣東沿岸帶來不穩定天氣，料本港周四起亦有一兩陣驟雨，至周六（則二十四節氣中的「小滿」）天氣進一步轉差，有幾陣驟雨，稍後局部地區有雷暴，但氣溫未見回落，市區仍高見28度，局部地區有雷暴的天氣料持續至下周日（22日）。

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