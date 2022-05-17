社交措施5.19鬆綁迎驟雨　天文台料周日有雷暴　氣溫達炎熱水平

經歷多日下雨天，近日本港終於放晴。天文台預測，乾燥的東北季候風會繼續帶來普遍晴朗天氣，料本港氣溫逐步回升，近周末市區最高氣溫將升至28度。

不過隨低壓槽會在本周後期至下周初，影響華南沿岸及南海北部，周六（21日，亦是二十四節氣中的「小滿」）有幾陣驟雨，周日（22日）更局部地區有雷暴。港府5月19日將進一步放寬社交措施，酒吧等停業多個月的場所可重問，不過防疫措施鬆綁，卻遇上天氣不穩定，市民外出時要記得帶備雨傘。



▼5月12日 暴雨警告下橫風橫雨▼



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未來三日續放晴 周五起最高28度 氣溫達炎熱水平

受乾燥的東北季候風影響，本港今日（17日）迎來晴天，日間乾燥，市區氣溫介乎20至25度，吹和緩東北風，稍後風勢清勁。天文台預測，未來三日仍繼續有陽光，市區最高氣溫逐步回升至28度，即達炎熱水平，料周四（19日）第二階段社交距離措施放寬首日，有一兩陣驟雨。

（天文台網站截圖）

天文台預測，低壓槽會在本周後期至下周初影響華南沿岸及南海北部，區內天氣不穩定及有雷雨，料周六本港天氣開始轉差，迎來大致多雲及有幾陣驟雨的天氣，下周日（22日）更局部地區有雷暴，但僅吹微風，料氣溫未會回落，市區徘徊在25至28度。

天文台又預料，下周繼續驟晴驟雨，風勢稍增強，下周二（24日）離岸間中吹強風，市區最高氣溫繼續維持在28度，參考自動分區天氣預報。下周三（25日）打鼓嶺、上水、石崗及赤鱲角更有機會升至30度，天氣持續達炎熱水平。

▼5.19重開599F章表列處所▼

