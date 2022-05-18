周六「小滿」過後迎驟雨雷暴　天文台料下周驟晴驟雨　多日達28度

本港天氣回暖，陽光普照下多區於正午時分前已升溫至約28度，亦變得非常乾燥，多區相對濕度降至30%以下。

天文台預測，低壓槽會在本周後期至下周初影響華南及南海北部，料周六，即二十四節氣中的「小滿」當天有一兩陣驟雨，翌日驟雨增多，局部地區有雷暴，但市區最高氣溫維持在28度，即達炎熱水平。至於下周連日亦持續有驟雨，返工返學記得要帶遮。



▼5月12日 暴雨警告下橫風橫雨▼



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本港今日大致天晴，市區氣溫介乎22至27度，日間非常乾燥，吹和緩至清勁東風，離岸間中吹強風。

第二階段社交距離措施將如期在明日（19日）放寬，屆時晚市堂食可延長至晚上12時，酒吧、酒館、浴室、派對房間、夜店或夜總會、卡拉OK場所、麻將天九耍樂處所和郵輪亦可重開。

天文台預測，明日日間短暫時間有陽光，但亦有一兩陣驟雨，天氣未算太熱，市區高見27度，翌日更暫別下雨天，氣溫進一步升至28度。

（天文台網站截圖）

下周持續有驟雨

周六是二十四節氣中的「小滿」，傳統上天氣越來越熱，雨量亦漸增多。天文台料周六日間短暫時間有陽光，亦有一兩陣驟雨。由於低壓槽會在本周後期至下周初影響華南及南海北部，帶來不穩定及有雷雨天氣，料周日（22日）天氣進一步轉差，將有幾陣驟雨，局部地區有雷暴。天文台預測，下周持續有驟雨，部份日子短暫時間有陽光，市區最高氣溫大致維持在28度。

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