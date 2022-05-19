低壓槽「遲到」 天文台料周六「小滿」迎陽光 下周日起七天有雨
撰文：勞敏儀
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第二階段社交距離措施今（19日）起放寬，停業多時的酒吧等場所可重開。天文台表示，今日部份時間陽光，黃大仙、西貢、青衣及坪洲等地區，在正午前已升溫至近30度，料周末繼續有陽光，市區最高氣溫達28度。
天文台預測，廣闊低壓槽會於下周中後期靠近廣東沿岸，較早前的預測「遲到」。天文台又預料，周日（22日）起一連七日有雨，其中下周四（26日）更有機會出現雷暴，但市區最高氣溫持續達炎熱水平。雖然外出時未必需要多加外套，但也要記得帶遮了。
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未來兩日有好天氣 周六「小滿」市區最高28度
影響廣東的東北季候風正逐漸緩和，本港今日大致多雲，日間部份時間有陽光，市區氣溫介乎23至28度，吹和緩東風。
天文台早前預測，低壓槽會在本周後期至下周初影響華南及南海北部，但根據最新九天天氣預報，料該低壓槽將推遲至下周中後期，才靠近廣東沿岸，並為區內帶來不穩定天氣及雷雨。天文台預料，本港未來兩日有好天氣，周六（即二十四節氣中的「小滿」）短暫時間有陽光，市區繼續高見28度。
下星期整周有雨 下周四或有雷暴
廣闊低壓槽最快下周初為南海北部及華南帶來驟雨，天文台預測，下周日（22日）日間短暫時間有陽光，但亦開始有幾陣驟雨，其後多日迎來下雨天，下周四更有機會出現雷暴，雨天料持續至下周六（28日）。
天文台亦預測，下周市區最高氣溫多日維持在28度，參考自動分區天氣預報，下周四上水或升溫至32度，沙田及青衣亦達30度，未見因天氣轉差而明顯降溫，料下周持續天陰陰。
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