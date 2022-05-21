今「小滿」氣溫重上三字頭　天文台料下周中有雷暴　下周日達32度

本港近日天色好轉，不過下周或再有驟雨。天文台預測，廣闊低壓槽會在未來兩三日為南海北部及華南帶來驟雨，下周中期廣東沿岸天氣漸轉不穩定。料下周三（25日）起連續三日大致多雲，有幾陣驟雨，其後更有雷暴。市民外出緊記帶備雨具。

天文台料受西南氣流影響，下周接近周末華南沿岸天氣炎熱，亦有幾陣驟雨。下周日（29日）及30日周一同樣炎熱，市區氣溫料高見攝氏32度。



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今日（21日）是廿四節氣中的「小滿」，代表夏熟作物的籽粒開始飽滿，天氣則愈來愈熱，雨量亦漸增多。天文台表示，今日華南沿岸天色大致良好，正午時分本港多處地區氣溫上升至30度或以上。截至中午12時20分，天文台錄得最高30.2度，元朗更錄32度。

此外，天文台指驟雨正影響廣東內陸，預測今日大致天晴及炎熱，但下午局部地區有驟雨，吹輕微至和緩東南風。展望未來兩三日短暫時間有陽光，有幾陣驟雨。不過下周一（23日）天色再轉不穩，料將大致多雲，有幾陣驟雨，氣溫介乎25至29度。

下周三（25日）至五（27日）料再暫別陽光，天文台料下周三將大致多雲，有幾陣驟雨；而下周四、五則同樣多雲有幾陣驟雨，局部地區更有雷暴。雖然有驟雨，但仍未能降溫，料下周四、五氣溫將重上「三字頭」介乎26至30度。

下周六（28日）起料短暫時間有陽光，不過仍有一兩陣驟雨。下周日（29日）及30日周一同樣炎熱，料氣溫最高為32度，新界多區或達酷熱程度，打鼓嶺及石崗或達33度，上水更有機會高見34度。

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