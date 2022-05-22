天文台料連日驟雨直至月底　天氣漸趨炎熱　下周日有區或達34度

受廣闊低壓槽影響，本港迎來連日驟雨。天文台預測，本周中後期天氣漸轉不穩定，局部地區有雷暴，但氣溫不跌反逐步回升，天氣漸趨炎熱，下周日（29日）市區最高氣溫升至32度，部分時間有陽光，有部分新界地區更達酷熱水平，其中上水有機會升溫至34度。



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本港今午迎來陽光，但受廣闊低壓槽影響，料今日有幾陣驟雨，市區氣溫介乎24至29度，吹和緩至清勁東風，離岸間中吹強風。

展望未來三日天氣，料明日初時離岸仍吹強風，並連日迎來下雨天，其中周二（24日）短暫時間有陽光；周四及周五（26日及27日）天氣漸轉不穩定，早上局部地區有雷暴，最高相對濕度達95%，同時市區最高氣溫進一步升至30度，驟雨及雷暴天氣亦未能為本港降溫。

天文台預測，受西南氣流影響，周末期間華南沿岸天氣炎熱，亦有幾陣驟雨，料周六（28日）繼續驟晴驟雨，市區最高氣溫達31度，日間天氣炎熱；翌日稍減弱至迎來一兩陣驟雨，市區氣溫再上升1度至32度。參考自動分區天氣預報，料當日打鼓嶺及石崗升溫至33度，上升更有機會達34度，迎來酷熱天氣。天文台又料，隨後兩日繼續短暫時間有陽光，以及有幾陣驟雨，炎熱天氣將持續至五月尾聲。

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