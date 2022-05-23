天文台料周三起有雷暴　周末再迎炎熱天氣　市區下周多日高見32度

廣闊低壓槽為本港帶來連日驟雨，天文台預測天氣逐步轉差，周三至周五（25至27日）局部地區有雷暴，但氣溫不跌反升，周末市區最高氣溫重返3字頭。



天文台亦預測，受西南氣流影響，本港天氣漸趨炎熱，下周雖仍持續有一兩陣驟雨，但多日市區高見32度。



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料後日起驟雨增多 一連三日局部地區有雷暴

廣闊低壓槽正為南海北部及廣東帶來驟雨，另有一股清勁至強風程度的偏東氣流影響沿岸地區，本港今日未算太熱，料有一兩陣驟雨，吹和緩至清勁東風，離岸及高地間中吹強風。

天文台預測，明日下午仍短暫時間有陽光，周三起暫別陽光，驟雨亦增多，料一連三日局部地區有雷暴。

（天文台網站截圖）

下周持續炎熱 市區高見32度

受西南氣流影響，周末期間至下周初華南沿岸天氣炎熱，亦有幾陣驟雨。天文台預測，周五市區最高氣溫回升至30度，周末期間再次迎來陽光，日間天氣炎熱，亦會有驟雨，外出時最好常備雨傘。

天文台又料，下周初至中持續天氣炎熱，部分時間有陽光，亦有一兩陣驟雨，市區高見32度。參考自動分區天氣預報，部分新界地區達酷熱水平，料下周日及一上水有機會升溫至34度，石崗及打鼓嶺亦達33度。

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