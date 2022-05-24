天文台料驟雨天氣持續至下月初　周三局部地區有雷暴　周六達31度

本港近日驟雨不斷。不過天文台預計，未來9天仍然持續有驟雨，明日更有局部地區有雷暴。隨高空反氣旋增強，下周初本港天氣炎熱，周六（28日）市區最高氣溫料達31度，而下周日（29日）最高溫度將升至32度，部份地區更料達33至34度，在炎熱天氣中，天文台料仍會有一兩陣驟雨。



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根據天文台九天天氣預報，本港由明日至本周六，驟雨天氣將持續。其中明日及本周五（27日），局部地區更有雷暴。

上水最高達34度

天文台表示，隨高空反氣旋增強，下周初天色好轉，天氣炎熱，預測在周日（29日）起，部份時間有陽光及炎熱，最高氣溫可達32度，但仍然持續有一兩陣驟雨。按分區天氣預報，上水自下周日（29日）起連續三天，最高氣溫可達34度，而打鼓嶺、石崗亦達33度。

下周四（2日），即端午節前夕，當日最高氣溫料將微跌至31度，只得短暫時間有陽光，有幾陣驟雨。

（天文台網站）

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