天文台料周末有雷暴 月底氣溫回升至32度 端午節迎雨天最高31度
撰文：勞敏儀
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本港天氣繼續陰晴不定，天文台預測受廣闊低壓槽影響，周末將有幾陣驟雨，局部地區更有雷暴。隨位於西北太平洋的高空反氣旋向西伸展，預料下周天色逐漸好轉，市區最高氣溫回升至32度，迎來炎熱天氣。
下周五（6月3日）是端午節，天文台料當日短暫時間有陽光，亦有幾陣驟雨，市區將高見31度，計劃游龍舟水或看龍舟賽的市民，要留意天氣狀況。
▼2021年端午節 黃金泳灘泳客游龍舟水▼
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廣闊低壓槽正為南海北部及華南沿岸帶來驟雨，本港今日天陰陰，市區氣溫介乎24至27度。截至下午一時半，上水、打鼓嶺、濕地公園等地區已升溫至近30度。
天文台預測，未來三日仍有幾陣驟雨，周五及周六（27及28日）局部地區將有雷暴，料最快周末才迎來短暫時間陽光。隨位於西北太平洋的高空反氣旋向西伸展，下周初華南沿岸天色逐漸好轉，天文台料下周日（29日）起轉為部份時間有陽光，天氣漸趨炎熱，市區最高氣溫回升至32度。
下周五端午節料有幾陣驟雨
受西南氣流影響，下周中至後期天氣持續炎熱及有幾陣驟雨。天文台預測六月初期驟雨逐漸增多。下周五是端午節，賽龍舟是習俗之一，料當日有幾陣驟雨，亦短暫時間有陽光，市區氣溫介乎27至31度。翻查天文台資料，最熱的端午節發生在2015年，當年市區最高氣溫升至34.1度。
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