放工注意｜天文台再發出黃色暴雨警告　廣泛地區受大雨影響

一道低壓槽近日在廣東沿岸徘徊，為區內香港等地帶來大驟雨及狂風雷暴。天文台今日（7日）下午5時發出特別天氣提示，再於6時50分更新，指短期內香港廣泛地區可能受大雨影響，市民應提高警覺。

天文台又預料，強陣風吹襲香港，提醒市民如身處室外，要盡快到安全地方躲避。



天文台指雷雨正影響珠江口一帶，由西向東逼近香港。（天文台圖片)

【19:35】天文台發出黃色暴雨警告，為今日內第二次，相距不足16小時。

【18:50】天文台發出特別天氣提示，指短期內香港廣泛地區可能受大雨影響，市民應提高警覺。

【18:40】雷雨正影響珠江口一帶，並會在未來一兩小時持續影響本港。

【18:35】雷雨正影響珠江口一帶，並會在未來一兩小時持續影響本港。市民應提高警惕。

【17:55】雷暴警告，有效時間至今晚8時正，預料香港有狂風雷暴。

【17:00】雷雨帶逐漸靠近，可能未來兩三小時影響香港。

【06:40】黃色暴雨警告信號取消。

【03:45】天文台發出黃色暴雨警告信號。

天文台今日（7日）凌晨3時45分發出黃色暴雨警告，至清晨6時40分取消，生效約三小時。天文台指，一道低壓槽會在未來兩三日在廣東沿岸徘徊，並為該區帶來大驟雨及狂風雷暴；受西南季候風影響，周末期間廣東地區仍有驟雨；隨着位於西北太平洋的高空反氣旋向西伸展，下周初廣東沿岸驟雨稍為減少。

天文台最新九天天氣預報顯示，未來一周有雨，但會逐漸減弱。（天文台圖片)

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